Les Voix du Sillon La Chapelle-Launay
Les Voix du Sillon La Chapelle-Launay samedi 30 mai 2026.
La Chapelle-Launay
Les Voix du Sillon
1 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay Loire-Atlantique
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert inter-chorales Les Voix du Sillon avec Les Dames de Chœur.
Chanson française et du monde, gospel. .
1 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 93 34 88 voixdusillon@orange.fr
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English :
L’événement Les Voix du Sillon La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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