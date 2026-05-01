La Chapelle-Launay

Les Voix du Sillon

1 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert inter-chorales Les Voix du Sillon avec Les Dames de Chœur.

Chanson française et du monde, gospel. .

1 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 93 34 88 voixdusillon@orange.fr

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English :

L’événement Les Voix du Sillon La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay