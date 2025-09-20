Les Voix du Temps Exposition exceptionnelle des cloches de l’église Saint-Pierre de Crozon Crozon

1 Rue Alsace Lorraine Crozon Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-12-20

2025-09-20

À l’occasion de la restauration du beffroi et de la rénovation d’une cloche, les trois cloches principales de l’église Saint-Pierre sont exceptionnellement descendues de leur clocher et présentées au public. Cette exposition rare permet de découvrir de près ces témoins du patrimoine local, fondues au XIXe siècle, qui rythment depuis des générations la vie des Crozonnais.

L’exposition propose une présentation détaillée de chaque cloche (histoire, caractéristiques, inscriptions), des explications sur le fonctionnement de la sonnerie et le travail de restauration, ainsi que des documents historiques. Une occasion unique de comprendre l’importance de ces gardiennes sonores de notre mémoire collective et d’entendre résonner leur voix autrement. .

