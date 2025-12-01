Les Voix du Vent CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD PARIS

Le concert mêle ainsi musique et parole pour capter l’attention des plus jeunes et éveiller la curiosité des adultes.

Œuvres de György Ligeti,

Joseph Haydn, Franz Danzi, Anton Reicha, Edvard Crieg, Maurice Ravel, Claude Debussy, Jacques Ibert, Luciano Berio, Henri Tomasi, Paquito D’Rivera

avec la participation :

Flûte : Isabelle Dabek, Hautbois : Emilien Lefevre, Clarinette : Hélène Richard, Cor : Jérémy Lebecq,

Basson : Anaïs Reyes, Narration : Damien Luce, Texte du récitant : Isabelle Dabek

Spectacle musical – Durée : 1h

Entrée gratuite sur

réservation. Le concert sera précédé d’un lever de rideau des élèves du

conservatoire.

Voyage dans l’histoire de la musique à travers la découverte du quintette à vent. Chaque époque est introduite par une courte intervention du récitant complice et malicieux, qui évoque les compositeurs, les instruments et les styles musicaux avec humour et anecdotes.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit

Ce spectacle musical se déroulera au GRAND STUDIO du conservatoire.

Sous réserve de places disponibles, il convient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous

Tout public.

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD 2 IMPASSE VANDAL 75014 PARIS