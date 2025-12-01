Les Voix du Vent CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD PARIS
Les Voix du Vent CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD PARIS vendredi 12 décembre 2025.
Le concert mêle ainsi musique et parole pour capter l’attention des plus jeunes et éveiller la curiosité des adultes.
Œuvres de György Ligeti,
Joseph Haydn, Franz Danzi, Anton Reicha, Edvard Crieg, Maurice Ravel, Claude Debussy, Jacques Ibert, Luciano Berio, Henri Tomasi, Paquito D’Rivera
avec la participation :
Flûte : Isabelle Dabek, Hautbois : Emilien Lefevre, Clarinette : Hélène Richard, Cor : Jérémy Lebecq,
Basson : Anaïs Reyes, Narration : Damien Luce, Texte du récitant : Isabelle Dabek
Spectacle musical – Durée : 1h
Entrée gratuite sur
réservation. Le concert sera précédé d’un lever de rideau des élèves du
conservatoire.
Voyage dans l’histoire de la musique à travers la découverte du quintette à vent. Chaque époque est introduite par une courte intervention du récitant complice et malicieux, qui évoque les compositeurs, les instruments et les styles musicaux avec humour et anecdotes.
Le vendredi 12 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit
Ce spectacle musical se déroulera au GRAND STUDIO du conservatoire.
Sous réserve de places disponibles, il convient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous
Tout public.
CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD 2 IMPASSE VANDAL 75014 PARIS