Les Voix En Nord Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 16:00 –

Gratuit : oui Tout public

ConcertLa chorale qui se produit depuis de nombreuses années dans le quartier vous présentera quelques chants de son répertoire : classique, moderne, chants du monde.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/