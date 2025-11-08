Les Voix En Nord Médiathèque Luce Courville Nantes

Les Voix En Nord Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 8 novembre 2025.

Concert

La chorale qui se produit depuis de nombreuses années dans le quartier vous présentera quelques chants de son répertoire : classique, moderne, chants du monde.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

