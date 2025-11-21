Les Voix humaines La rêveuse Saint-Benoît-du-Sault

Les Voix humaines La rêveuse

La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Concert par La Rêveuse.

La Rêveuse (Florence Bolton, viole de gambe et Benjamin Perrot, théorbe)

Musique de Marin Marais, Monsieur de Sainte-Colombe… 15 .

La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire

