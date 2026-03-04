Les voix inaudibles, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Les voix inaudibles 4 – 30 avril Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T23:59:59+02:00

Fin : 2026-04-30T00:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

A travers des ateliers d’expression créative, les adolescents et jeunes adultes des quartiers prioritaires de la Ville de Rouen affirment leur identité et font résonner leurs voix inaudibles. Leurs témoignages reflètent leurs aspirations et leurs défis du quotidien.Une exposition portée par l’association Fraternité banlieue et soutenue par la Politique de la Ville.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie

© Le collectif jeune de fraternité banlieues