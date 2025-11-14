Les voix liées Naï Naï Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Les voix liées Naï Naï Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 14 novembre 2025.
Les voix liées Naï Naï
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Naï Naï, quatuor vocal féminin unique en son genre, mêle émotion, humour, élégance et virtuosité.
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
English : Les voix liées Naï Naï
Naï Naï, a unique female vocal quartet, combines emotion, humour, elegance and virtuosity.
German : Les voix liées Naï Naï
Naï Naï, ein einzigartiges weibliches Gesangsquartett, vereint Emotionen, Humor, Eleganz und Virtuosität.
Italiano : Les voix liées Naï Naï
Naï Naï, un quartetto vocale femminile unico nel suo genere, combina emozione, umorismo, eleganza e virtuosismo.
Espanol : Les voix liées Naï Naï
Naï Naï, un cuarteto vocal femenino único, combina emoción, humor, elegancia y virtuosismo.
