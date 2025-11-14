Les voix liées Naï Naï Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Les voix liées Naï Naï

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Naï Naï, quatuor vocal féminin unique en son genre, mêle émotion, humour, élégance et virtuosité.

English : Les voix liées Naï Naï

Naï Naï, a unique female vocal quartet, combines emotion, humour, elegance and virtuosity.

German : Les voix liées Naï Naï

Naï Naï, ein einzigartiges weibliches Gesangsquartett, vereint Emotionen, Humor, Eleganz und Virtuosität.

Italiano : Les voix liées Naï Naï

Naï Naï, un quartetto vocale femminile unico nel suo genere, combina emozione, umorismo, eleganza e virtuosismo.

Espanol : Les voix liées Naï Naï

Naï Naï, un cuarteto vocal femenino único, combina emoción, humor, elegancia y virtuosismo.

