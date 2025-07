Les Vovós Mer-Made café Bar Landévennec

Les Vovós Mer-Made café Bar Landévennec samedi 12 juillet 2025.

Les Vovós

Mer-Made café Bar 940 Route Neuve Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 20:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Duo chorégraphique de marionnettes portées

Spectacle pour tous les corps, en forme ou en panne.

Durée 1h

Qu’advient-il des corps qui vieillissent ?

Qui décide pour nous, un jour, que l’on n’a plus le droit de l’utiliser,

de le montrer, d’en jouir à sa juste valeur ?

Pourquoi notre regard fuit les corps vieillissants ?

Un corps, moins lisse, moins mince, moins jeune, plus ferme

est nécessairement effrayant, abîmé et plus désirable ?

Les vovos, elles sont très vieilles et elles sont bien dans leurs pompes.

Elles ont plus d’un tour dans leurs frocs et elles sont bien décidées à nous prouver

qu’on peut encore croquer la vie, embrasser son désir,

parler d’amour, d’amitié, de sexe, et de couches qui débordent.

Que c’est ça aussi, la vie.

Et qu’à cela, personne n’échappe.

Du moins, c’est ce qu’elles vivent, elles, chacune à sa manière,

Pour déjouer l’horloge du temps, il faut savoir croquer la vie. Et dansons, dansons sinon nous sommes perdu.es comme disait Pina Bausch… .

Mer-Made café Bar 940 Route Neuve Landévennec 29560 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Vovós Landévennec a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime