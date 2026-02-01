LES VOYAGES DE L’AÉROFLORALE II LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

LES VOYAGES DE L’AÉROFLORALE II

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

2026-02-07

2026-12-31

2026-02-07

Cette année, la gigantesque serre volante de l’Aéroflorale II atterrit à la Halle de La Machine. Les Voyages de l’Aéroflorale II présente les récits d’aventure de l’étrange aéronef et de son laboratoire scientifique.

Bienvenue à bord de L’Aéroflorale II, une serre volante hors du commun qui vous invite à un véritable voyage entre science, poésie et imaginaire. Après avoir sillonné les cinq continents de Buenos Aires à Montréal, de Hambourg à Santiago du Chili, cette étonnante machine vivante fait escale à la Halle de La Machine, à Toulouse, tout au long de l’année.

Imposante et fascinante, L’Aéroflorale II s’élève à 15 mètres de haut, déploie 10 mètres d’envergure et incarne une prouesse d’ingénierie artistique. Posée sur ses quatre pattes métalliques, surmontée de sa serre centrale et de ses ballons aérostatiques, elle semble prête à reprendre son envol à tout instant. À son bord, une expédition imaginaire de chercheurs explorateurs parcourt le monde à la recherche de végétaux capables de produire de l’électricité le phytovoltaïsme, une science aussi réelle que surprenante.

Autour de la serre, découvrez un laboratoire botanique spectaculaire, peuplé de machines insolites certaines font rougir les pommes, d’autres caressent les plantes ou les mettent sur écoute. Ici, le vivant devient acteur, observé, expérimenté et mis en scène avec humour et délicatesse.

L’expérience se prolonge dans une forêt végétale luxuriante, composée de plus de 1 300 plantes soigneusement installées dans, sur et autour de l’Aéroflorale II. Ficus, Monstera, Philodendrons ou Begonias forment un écrin végétal foisonnant, entretenu par les passionnés de l’Atelier Méridiem. Une exposition photographique vient compléter la visite, retraçant les aventures de cette incroyable expédition aux quatre coins du globe.

Venez vous plonger dans des récits d’aventures scientifiques ébouriffants, de tribulations végétales extraordinaires et d’autres anecdotes de un carnet de voyage spectaculaire ! 12 .

English :

This year, the gigantic flying greenhouse of Aéroflorale II lands at the Halle de La Machine. Les Voyages de l?Aéroflorale II presents tales of adventure from the strange aircraft and its scientific laboratory.

