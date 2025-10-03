Les Voyages Fantastiques au théâtre municipal de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Le vendredi 3 octobre 2025 à 20h30

Venez explorer les univers imaginaires de Jules Verne et de Georges Méliès. Sur scène, six comédiens vont vous entraîner, avec poésie et humour, dans la folle aventure du cinéma et des effets spéciaux.

Bienvenue dans les studios de cinéma de Georges Méliès, cinéaste magicien extraordinaire, qui, en manque d’inspiration, est prêt à mettre la clé sous la porte. Il reçoit alors la mystérieuse visite de… Jules Verne, en personne ! Georges Méliès tourne alors avec son équipe trois courts-métrages tirés des plus beaux voyages que lui souffle Jules Verne De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la terre et Vingt mille lieues sous les mers.

Les romans de Jules Verne et les films de Méliès sont un enchantement pour tous les âges. Plus que des pionniers, ils demeurent les maîtres absolus de la fantaisie et du rêve. Un bonheur à partager en famille.

théâtre municipal Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 51 60

