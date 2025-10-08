Les Voyages, La traversée des savoirs entre le parvis de la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres et le Crous Cafet’ Le Forum – Pessac Pessac

Les Voyages, La traversée des savoirs Mercredi 8 octobre, 13h30 entre le parvis de la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres et le Crous Cafet’ Le Forum – Pessac Gironde

GRATUIT – déambulations de 30 min environ sur chaque site

Début : 2025-10-08T13:30:00 – 2025-10-08T14:00:00

Fin : 2025-10-08T13:30:00 – 2025-10-08T14:00:00

En apesanteur

Deux rendez-vous publics donnés par le collectif qui part à la rencontre des habitant·es du Campus de Pessac.

Lâcher prise, faire confiance, se laisser porter littéralement et éprouver la légèreté… au gré de leurs déambulations à travers la métropole, les 18 acrobates du collectif XY offrent à celles et ceux qui croisent leur chemin d’expérimenter ces sensations, parfois oubliées. Un cadeau impromptu qui se métamorphose en oeuvre collective éphémère et fragile, basée sur la solidarité : une architecture corporelle à géométrie variable épousant le paysage, comme un défi à la gravité du monde. Vertigineux.

entre le parvis de la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres et le Crous Cafet’ Le Forum – Pessac 4, avenue Denis Diderot. 33607 Pessac Pessac 33608 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

