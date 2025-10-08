Les Voyages, La traversée des savoirs (S)pace’ Campus du Crous Université Bordeaux Montaigne, Pessac Pessac

Les Voyages, La traversée des savoirs Mercredi 8 octobre, 12h00 (S)pace’ Campus du Crous Université Bordeaux Montaigne, Pessac Gironde

GRATUIT – déambulations de 30 min environ sur chaque site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T12:00:00 – 2025-10-08T12:30:00

Fin : 2025-10-08T12:00:00 – 2025-10-08T12:30:00

En apesanteur

Deux rendez-vous publics donnés par le collectif qui part à la rencontre des habitant·es du Campus de Pessac.

Lâcher prise, faire confiance, se laisser porter littéralement et éprouver la légèreté… au gré de leurs déambulations à travers la métropole, les 18 acrobates du collectif XY offrent à celles et ceux qui croisent leur chemin d’expérimenter ces sensations, parfois oubliées. Un cadeau impromptu qui se métamorphose en oeuvre collective éphémère et fragile, basée sur la solidarité : une architecture corporelle à géométrie variable épousant le paysage, comme un défi à la gravité du monde. Vertigineux.

(S)pace’ Campus du Crous Université Bordeaux Montaigne, Pessac 18 avenue de Bardanac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine

Collectif XY acrobaties – cirque – collectif XY – FAB – festival – gratuit – espace public – voyages – traversée des savoirs

Samuel Buton