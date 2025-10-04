Les Voyages, Les Grands Rendez-Vous Cour d’honneur, Campus Victoire, université de Bordeaux, Bordeaux Bordeaux

Les Voyages, Les Grands Rendez-Vous 4 et 5 octobre Cour d'honneur, Campus Victoire, université de Bordeaux, Bordeaux

GRATUIT

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-05T16:00:00 – 2025-10-05T17:00:00

En apesanteur

Durant le FAB, le collectif XY poursuit son immersion dans le territoire et invite chacun·e à converger vers un grand rendez-vous spectaculaire et participatif.

Lâcher prise, faire confiance, se laisser porter littéralement et éprouver la légèreté… au gré de leurs déambulations à travers la métropole, les 18 acrobates du collectif XY offrent à celles et ceux qui croisent leur chemin d’expérimenter ces sensations, parfois oubliées. Un cadeau impromptu qui se métamorphose en oeuvre collective éphémère et fragile, basée sur la solidarité : une architecture corporelle à géométrie variable épousant le paysage, comme un défi à la gravité du monde. Vertigineux.

3ter place de la Victoire Bordeaux 33076

Samuel Buton