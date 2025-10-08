Les Voyages, Les Impromptus Campus Université Bordeaux Montaigne + Campus Montesquieu, université de Bordeaux Pessac

Les Voyages, Les Impromptus Mercredi 8 octobre, 15h30 Campus Université Bordeaux Montaigne + Campus Montesquieu, université de Bordeaux Gironde

GRATUIT

Début : 2025-10-08T15:30:00 – 2025-10-08T16:30:00

Fin : 2025-10-08T15:30:00 – 2025-10-08T16:30:00

En apesanteur

Des corps apparaissent, disparaissent. Un murmure dans la ville, ils viennent souffler avec délicatesse un vent nouveau. Ouvrez grand les yeux. Au hasard d’une rue, depuis un balcon, au détour d’une place, laissez-vous surprendre par les artistes du collectif XY parti·es à la rencontre des habitant·es dans leur quotidien.

Lâcher prise, faire confiance, se laisser porter littéralement et éprouver la légèreté… au gré de leurs déambulations à travers la métropole, les 18 acrobates du collectif XY offrent à celles et ceux qui croisent leur chemin d’expérimenter ces sensations, parfois oubliées. Un cadeau impromptu qui se métamorphose en oeuvre collective éphémère et fragile, basée sur la solidarité : une architecture corporelle à géométrie variable épousant le paysage, comme un défi à la gravité du monde. Vertigineux.

Campus Université Bordeaux Montaigne + Campus Montesquieu, université de Bordeaux 19 esplanade des antilles Pessac 33607 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine

Fabrice Dimier