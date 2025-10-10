Les Voyages, Les Impromptus Quartier Terres-Neuves, Bègles Bègles

Les Voyages, Les Impromptus Vendredi 10 octobre, 17h00 Quartier Terres-Neuves, Bègles

GRATUIT

Début : 2025-10-10T17:00:00 – 2025-10-10T18:00:00

Fin : 2025-10-10T17:00:00 – 2025-10-10T18:00:00

En apesanteur

Des corps apparaissent, disparaissent. Un murmure dans la ville, ils viennent souffler avec délicatesse un vent nouveau. Ouvrez grand les yeux. Au hasard d’une rue, depuis un balcon, au détour d’une place, laissez-vous surprendre par les artistes du collectif XY parti·es à la rencontre des habitant·es dans leur quotidien.

Lâcher prise, faire confiance, se laisser porter littéralement et éprouver la légèreté… au gré de leurs déambulations à travers la métropole, les 18 acrobates du collectif XY offrent à celles et ceux qui croisent leur chemin d’expérimenter ces sensations, parfois oubliées. Un cadeau impromptu qui se métamorphose en oeuvre collective éphémère et fragile, basée sur la solidarité : une architecture corporelle à géométrie variable épousant le paysage, comme un défi à la gravité du monde. Vertigineux.

Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Fabrice Dimier