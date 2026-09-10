« Les Waddington et les paroisses du Drouais de la renaissance du culte à l’installation à Dreux », Temple de l’Église Réformée, Dreux

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« Les Waddington et les paroisses du Drouais de la renaissance du culte à l’installation à Dreux » Samedi 19 septembre, 15h00 Temple de l’Église Réformée Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence par Mr Steeve Deboos, professeur agrégé, docteur en histoire religieuse de l’École Pratique des Hautes Études (Paris Sciences et Lettres) sur le thème « Les Waddington et les paroisses du Drouais de la renaissance du culte à l’installation à Dreux » (1820-1960).

Temple de l’Église Réformée 11 rue Mérigot 28100 Dreux Dreux 28100 Rieuville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Temple construit en 1928 par Charles Waddington sur proposition du Pasteur Samuel Brunet. Le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres représente les symboles de la croix huguenote.

Les différents éléments du symbole ont un sens politique et spirituel et permettaient d’affirmer en même temps la loyauté à l’égard du roi et de l’État, ainsi qu’une vraie foi évangélique.

Charles Waddington, protestant, marié avec Bertha Harjes sont l’un et l’autre issus de milieux financiers et industriels. parking

Conférence par Mr Steeve Deboos, professeur agrégé, docteur en histoire religieuse de l’École Pratique des Hautes Études (Paris Sciences et Lettres).

© Eglise Protestante Unie de Dreux-Marsauceux