Les Wadioui

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Peuple de petits êtres surprenants avec leur univers coloré et magique, ces lutins déambuleront et vous feront découvrir un scintillant spectacle de rue. Bulles Géantes, échassier, jongleurs ..une alchimie entre disciplines de cirque et théâtre. .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

