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LES WAMPAS BRIEG GUERVENO CABARET BOTANIQUE Rennes

LES WAMPAS BRIEG GUERVENO CABARET BOTANIQUE Rennes

LES WAMPAS BRIEG GUERVENO CABARET BOTANIQUE Rennes dimanche 12 avril 2026.

Lieu : CABARET BOTANIQUE

Adresse : Jardin du Thabor -

Ville : 35000 Rennes

Département : 35

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 21:00

LES WAMPAS BRIEG GUERVENO Début : 2026-04-12 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35

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