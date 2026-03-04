Les Wampas et Laurie Wright en concert, L’Aéronef, Lille

Les Wampas et Laurie Wright en concert Jeudi 9 avril, 20h00 L’Aéronef Nord

27 Euros / 20 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T20:00:00+02:00 – 2026-04-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T20:00:00+02:00 – 2026-04-09T23:00:00+02:00

Rock alternatif ? Psychobilly ? Rock ! Depuis 1983, Les Wampas tracent un chemin pavé de générosité, d’énergie et de bons mots sans détour. L’esprit vif de cette joyeuse bande est boosté à la rage joyeuse d’en découdre avec la vie. Toujours à l’honneur chez Didier Wampas : l’envie de jouer avec les mots, d’user de métaphores qui font mouche. Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase et toujours humour et humilité.

Une véritable « machine de rock’n’roll » ! Laurie Wright aime The Kinks, The Small Faces. Peter Doherty, Rod Stewart ou Liam Gallagher aiment Laurie Wright. Qui dit mieux ?

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Les infatigables Wampas sont de retour !

Mathieu Ezan