LES WAMPAS – LE SONAMBULE ESPACE CULTUREL Gignac

LES WAMPAS Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

LES WAMPAS Gignac, prépare-toi ! Une déferlante de rock’n’roll s’apprête à bousculer ton jeudi soir.Les Wampas débarquent au Sonambule pour un concert aussi explosif qu’inclassable. Depuis plus de 40 ans, le groupe mené par l’infatigable Didier Wampas sème sa joyeuse pagaille sur toutes les scènes de France, avec une énergie brute, des textes aussi absurdes que poétiques, et une foi inébranlable en la puissance du punk.Toujours aussi libres, drôles, et imprévisibles, les Wampas n’ont rien perdu de leur verve ni de leur sens de la scène. Attendez-vous à un show électrique, entre pogo, riffs survitaminés et communion collective. Car un concert des Wampas, c’est une fête, un cri du cœur, une transe joyeusement bordélique. Golimar en 1ère partie popPorté sur scène par une énergie punk, sur des boucles techno au service de textes rares, Golimar creuse le sillon d’un rap synthétique chanté, et fait le point sur l’époque en même temps qu’il invite à danser. Un live débridé et explosif parfait pour se mettre en jambe avant les Wampas !INFOS PRATIQUESLe Sonambule, 2 avenue Mas Salat, 34150 GignacBar & foodtruck sur place dès 18h30Grand parking gratuit devant la salle

LE SONAMBULE ESPACE CULTUREL 2 AV DU MAS SALAT 34150 Gignac 34