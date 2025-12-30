LES WAMPAS PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

LES WAMPAS Début : 2026-03-18 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : LES WAMPASQu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt. C’étaient les années Mitterrand, les années de la FM, et les Wampas allaient s’installer dans le paysage du rock français pour (presque) l’éternité. En 2022, et une kyrielle d’albums plus tard, Les Wampas, incarnés par l’infatigable trublion de la scène punk rock hexagonale, ce dandy débraillé au verbe tantôt hilarant tantôt attachant, revient en grande pompe avec Tempête, tempête, le bien nommé successeur de Sauvre le monde. Pas de faute volontaire de frappe sur ce quatorzième album. Ni de faute de goût d’ailleurs.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30