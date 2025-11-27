LES WAMPAS RADICAL KITTEN – LES DOCKS Cahors

LES WAMPAS RADICAL KITTEN Début : 2026-03-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt. C’étaient les années Mitterrand, les années de la FM, et les Wampas allaient s’installer dans le paysage du rock français pour (presque) l’éternité.Le groupe, estampillé rock alternatif, voire psychobilly, a toujours joué dans la cour des grands sans jamais se prendre pour le caïd de la récré. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier avec panache les saletés de la vie. Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans portes ouvertes enfoncés, avec toujours humour et humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est généreux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre avec la vie.RADICAL KITTEN[rrriot post-punk meow] J’avais l’impression de me faire engueuler tout le long de l’album dixit un chroniqueur.Tant mieux.La musique ultra-tendue des Radical Kitten enflamme le dance floor, écorchant au passage le patriarcat avec une énergie rebelle, communicative et des paroles féministes ! Entre rrriot et no wave, il y a un endroit groovy et queer où vivent ces chatons très spéciaux.

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46