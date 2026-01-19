Les Wampas Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 20:00 –

Gratuit : non 28 € Billetteries :stereolux.org/agenda/les-wampasospectacles.fr/date/les-wampas/25-03-2026/ Tout public

Les Wampas : Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier avec panache les saletés de la vie. Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans portes ouvertes enfoncés, avec toujours humour et humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est généreux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre avec la vie. + 1ère partie

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org



