Les wateringues : réapprendre à vivre avec l’eau Terre-plein des 4 écluses Dunkerque

Les wateringues : réapprendre à vivre avec l’eau Terre-plein des 4 écluses Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Les wateringues : réapprendre à vivre avec l’eau Samedi 20 septembre, 10h00 Terre-plein des 4 écluses Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Terre conquise sur la mer par le travail incessant de l’homme, notre territoire de polder actuel est le fruit de siècles d’aménagement. En découvrant les ouvrages d’évacuations des eaux à la mer, vous en apprendrez plus sur comment le territoire a été aménagé hier, comment nous le gérons aujourd’hui, et comment nous devrons appréhender demain dans un contexte de changement climatique.

Plus d’informations sur www.institution-wateringues.fr

Terre-plein des 4 écluses 1 rue de la Cunette, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 98 55 02 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 79 45 97 14 »}] [{« link »: « http://www.institution-wateringues.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025