Les week-ends de Kery’art reviennent pour la troisième édition !

Pendant deux week-ends du mois de mars, le Hameau de Keryar se fait village d’artistes et d’artisans d’art, de créations uniques, de sculptures insolites et d’œuvres poétiques.

Vous pourrez les rencontrer dans leurs gîtes attenants à la crêperie ou dans leur parc, échanger en leur compagnie autour de leurs œuvres respectives et pourquoi pas acquérir des belles créations.

Au programme gravure, céramique, sculpture métal, bijoux, vêtements, peinture, couture, mosaïque, illustration et bien plus encore !

Profitez-en pour vous balader dans le parc et faire une pause gourmande à la crêperie salon de thé. Dégustez leurs meilleures crêpes de blé noir et crêpes de froment faites maison, leurs savoureuses pâtisseries originales, ou désaltérez-vous avec une boisson réconfortante ou rafraîchissante !

Les artistes et artisans invités cette année

Programme du 21/22 Claire Beillard, Pascal Maffre, Laomi Maffre, Du verre et des Arbres, Kara’kou, Laine du verger, De rouille et de Forge, Eye’s créations, Jean Phi Canal, Audrey et scie, Atelier 36 bis, Les créacidulés d’Elo, Au gré des marées, Vazzymolo, Aline et ses papiers saugrenus, Le jardin encré, La grande Réséda, Elsita Bonnefond, Acry_lo

Programme du 28/29 Sébastien Monteil, Anne Cath en papier, Menuiserie Voinot, Du verre et des Arbres, Eye’s créations, De rouille et de Forge, Audrey et scie, Amada Créada, Valtrégor, L’étoile de Sandrine, Mes chaussons bretons, Metallik concept, Un nuage fleuri, Claude Florange, François Bonneau, Nadine Le Jeune, Cécile de Cacqueray .

Hameau de Keryar Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 29 12 78

