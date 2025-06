Les week-ends de la Syna Forbach 27 juin 2025 07:00

Moselle

Les week-ends de la Syna 98 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-29

2025-06-27

La Ville invite une fois de plus au voyage, avec une plongée au cœur des Antilles. Au programme concerts, conférences, dégustation de spécialités culinaires, ateliers et bien d’autres animations pour toute la famille.

Lancés au début de l’année 2022, ces rendez-vous festifs font désormais partie du paysage culturel forbachois. Ils forment un moment privilégié de partage, de découverte et de convivialité autour de traditions diverses. Grande fête de lancement le vendredi 27 juin à 18 h 30.Tout public

98 Avenue Saint-Rémy

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 31 29

English :

Once again, the town invites you to take a trip to the heart of the West Indies. The program includes concerts, lectures, culinary tastings, workshops and much more for the whole family.

Launched at the beginning of 2022, these festive events have become part of Forbach?s cultural landscape. They provide an ideal opportunity to share, discover and enjoy a variety of traditions. Big launch party on Friday June 27 at 6:30 p.m.

German :

Die Stadt lädt wieder einmal zu einer Reise ein, bei der Sie in das Herz der Antillen eintauchen können. Auf dem Programm stehen Konzerte, Vorträge, kulinarische Spezialitäten, Workshops und viele weitere Veranstaltungen für die ganze Familie.

Diese festlichen Veranstaltungen, die Anfang 2022 ins Leben gerufen wurden, sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Forbacher Kulturlandschaft. Sie sind ein besonderer Moment des Austauschs, der Entdeckung und der Geselligkeit rund um die verschiedenen Traditionen. Große Eröffnungsfeier am Freitag, den 27. Juni um 18.30 Uhr.

Italiano :

Ancora una volta, la città vi invita a fare un viaggio nel cuore delle Antille. Il programma prevede concerti, conferenze, degustazioni culinarie, laboratori e molto altro per tutta la famiglia.

Lanciate all’inizio del 2022, queste manifestazioni festive sono diventate un appuntamento fisso sulla scena culturale di Forbach. Sono l’occasione ideale per condividere, scoprire e godere di un’ampia gamma di tradizioni. Grande festa di lancio venerdì 27 giugno alle 18.30.

Espanol :

Una vez más, la ciudad invita a un viaje al corazón de las Antillas. El programa incluye conciertos, conferencias, degustaciones culinarias, talleres y mucho más para toda la familia.

Iniciadas a principios de 2022, estas manifestaciones festivas se han convertido en una cita ineludible de la escena cultural de Forbach. Ofrecen una oportunidad ideal para compartir, descubrir y disfrutar de un amplio abanico de tradiciones. Gran fiesta de inauguración el viernes 27 de junio a las 18.30 horas.

