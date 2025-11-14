Les week-ends du Cart L’Épicurien Ethic Etapes Le Cart Sommières

Les week-ends du Cart L’Épicurien

Ethic Etapes Le Cart 31 rue Emilien Dumas Sommières Gard

Tarif : 270 – 270 – 310 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Dégustez les saveurs du terroir lors d’un week-end épicurien au Cart. Ateliers gourmands, dégustations et rencontres pour un voyage culinaire inoubliable.

Ethic Etapes Le Cart 31 rue Emilien Dumas Sommières 30250 Gard Occitanie +33 4 66 80 03 02 reservation@lecart.net

English :

Taste the flavors of the land during an epicurean weekend at Le Cart. Gourmet workshops, tastings and encounters for an unforgettable culinary journey.

German :

Probieren Sie bei einem Genießerwochenende im Cart die Aromen der Region. Feinschmecker-Workshops, Verkostungen und Begegnungen sorgen für eine unvergessliche kulinarische Reise.

Italiano :

Assaporate i sapori della regione durante un weekend epicureo a Le Cart. Laboratori gastronomici, degustazioni e incontri per un viaggio culinario indimenticabile.

Espanol :

Saboree los sabores de la tierra durante un fin de semana epicúreo en Le Cart. Talleres gastronómicos, degustaciones y encuentros para un viaje culinario inolvidable.

