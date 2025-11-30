Les Week-ends gourmands au Château de Kervoazec: Brunch Saint-Goazec

Les Week-ends gourmands au Château de Kervoazec: Brunch

Château de Kervoazec Saint-Goazec Finistère

Début : 2025-11-30 11:30:00

fin : 2025-11-30 14:30:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14

Les Week-ends gourmands au Château de Kervoazec:

Trois week-ends de gourmandise, de chaleur et de magie dans un lieu hors du temps.

À l’approche des fêtes, Ursula et Vanessa, en collaboration avec Olivia (Mihi Gustolum), vous ouvrent les portes du Château de Kervoazec pour un moment d’exception, au cœur de la saison la plus enchantée de l’année.

Pendant trois week-ends, venez savourer un Brunch ou un Tea Time, dans l’atmosphère unique et chaleureuse de la grande salle du château, où crépite le feu dans l’imposante cheminée de pierre.

> TEA TIME: les 29 novembre, 06 et 13 décembre de 15h30 à 18h00

> BRUNCH: les 30 novembre, 7 et 14 décembre de 11h30 à 14h30

Réservation obligatoire sur www.chateaukervoazec.com .

Château de Kervoazec Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

