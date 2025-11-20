Les week-ends truffe en luberon Restaurant l’Olivier Pertuis

Les week-ends truffe en luberon

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 9h30.

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 9h30.

Dimanche 8 février 2026 à partir de 9h30.

Dimanche 22 février 2026 à partir de 9h30. Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Vivez une expérience unique au cœur du Luberon et plongez dans les secrets du diamant noir. En collaboration avec la Maison Sube, découvrez tout le savoir-faire de Magali et Didier, trufficulteurs passionnés.

Organisées par le Sévan Parc Hôtel, le restaurant l’Olivier et la Maison Sube, les journées de découverte autour de la truffe du Luberon sont des moments précieux et uniques, conçus pour vous faire découvrir ce trésor sous toutes ses formes.





Les dates

– Dimanche 11 janvier 2026

– Dimanche 25 janvier 2026

– Dimanche 08 février 2026

– Dimanche 22 février 2026



Les formules



La formule DÉCOUVERTE



– 9h30 — Accueil au restaurant L’Olivier

– Autour d’un café, prenez le temps de vous installer et de partager les premières senteurs de la Provence.

– 10h00 — Départ pour la truffière

– En compagnie de Didier et son épouse, trufficulteurs passionnés, partez à la découverte de leur savoir-faire et assistez à une démonstration de cavage, moment unique au cœur de la nature.

– 11h30 — Apéritif champêtre

– Au milieu de la truffière, savourez un moment convivial au pied du Luberon. Un verre à la main, profitez de la beauté du lieu et laissez-vous envoûter par les parfums de la terre et de la truffe fraîchement déterrée.

– 12h00 — Escale gourmande autour de la truffe

– Poursuivez cette expérience, toujours sur place, par une dégustation gourmande autour de la truffe, imaginée par le Chef Christophe Pulizzi un parcours de saveurs mettant à l’honneur ce diamant noir sous toutes ses formes (boissons comprises).



OPTION — MENU GASTRONOMIQUE TRUFFÉ



– Le dîner autour de la truffe du chef Christophe Pulizzi est disponible tous les vendredis soir et samedis soir du 16 janvier au 21 février 2026, (sous réserve de disponibilité) 110€ par personne (tarif hors boisson)

– À partir de 110.00€ TTC prix par personne



La formule PREMIUM



– DU SAMEDI AU DIMANCHE (Formule découverte + nuitée)

– Arrivée à l’hôtel à partir de 15h pour votre chambre double supérieure, un cocon lumineux ouvert sur la quiétude de notre parc arboré. Le soir, vivez une expérience gastronomique unique le Chef Christophe Pulizzi signe un dîner d’exception autour de la truffe. Après une nuit paisible, savourez un petit déjeuner buffet avant de partir à la truffière (Programme de la formule Découverte).



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



– Supp. chambre privilège 20€/pers

– Supp. cabane 25€/pers

– Supp. single 50€/pers

– Nuit supplémentaire 70€/pers

– Taxe de séjour 2,53€/pers nuit

– Accès Sauna et à l’espace fitness inclus

– Petit déjeuner inclus



À partir de 320.00€ TTC prix par personne



Pour toutes les réservations Mail contact@sevanparchotel.com, Tel 04.90.79.19.30/.04.90.79.08.19 .

Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19 contact@sevanparchotel.com

English :

Enjoy a unique experience in the heart of the Luberon and delve into the secrets of the black diamond. In collaboration with Maison Sube, discover the know-how of Magali and Didier, passionate truffle growers.

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung im Herzen des Luberon und tauchen Sie in die Geheimnisse des schwarzen Diamanten ein. In Zusammenarbeit mit dem Haus Sube entdecken Sie das gesamte Know-how der leidenschaftlichen Trüffelzüchter Magali und Didier.

Italiano :

Godetevi un’esperienza unica nel cuore del Luberon e scoprite i segreti del diamante nero. In collaborazione con la Maison Sube, scoprite l’esperienza di Magali e Didier, appassionati coltivatori di tartufi.

Espanol :

Disfrute de una experiencia única en el corazón del Luberon y profundice en los secretos del diamante negro. En colaboración con la Maison Sube, descubra la maestría de Magali y Didier, apasionados cultivadores de trufas.

