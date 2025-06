Les weekends historiques d’Orsan Orsan 21 juin 2025 07:00

Commémoration des 80 ans de la Victoire Alliée et de la fin de la 2nde Guerre mondiale en Europe

Plongez au cœur de l’Histoire et revivez l’un des moments les plus marquants du XXe siècle :reconstitutions, expositions immersives et animations interactives

Centre du village au Stade

Orsan 30200 Gard Occitanie +33 6 81 28 73 39 gmarignane@orange.fr

English :

Commemorating 80 years of Allied victory and the end of WW2 in Europe

Plunge into the heart of history and relive one of the most defining moments of the 20th century: re-enactments, immersive exhibits and interactive activities

German :

Gedenken an den 80. Jahrestag des Sieges der Alliierten und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa

Tauchen Sie ein in die Geschichte und erleben Sie einen der bedeutendsten Momente des 20. Jahrhunderts: Rekonstruktionen, immersive Ausstellungen und interaktive Animationen

Italiano :

Commemorazione dell’80° anniversario della vittoria alleata e della fine della 2ª guerra mondiale in Europa

Immergetevi nel cuore della storia e rivivete uno dei momenti più significativi del XX secolo: rievocazioni, mostre immersive e attività interattive

Espanol :

Conmemoración del 80 aniversario de la Victoria Aliada y del final de la 2ª Guerra Mundial en Europa

Sumérjase en el corazón de la historia y reviva uno de los momentos más significativos del siglo XX: recreaciones, exposiciones inmersivas y actividades interactivas

