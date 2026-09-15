Informations pratiques

Le Blanc

Les Wilson 5 de Noël

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 15:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

La ville du Blanc propose en concert en déambulation dans le cadre des animations du marché de Noël.

En déambulation sur le marché de Noël, les Wilson 5 proposent un répertoire totalement décalé qui provoque une envie irrésistible de bouger, danser, chanter jusqu’à transformer le pavé en « danse floor »!

Pour les fêtes de fin d’année, Les Wilson 5 vous proposent un répertoire original: Petit Papa Noël version funky, Le Divin Enfant version afro, Douce Nuit version rumba, Jingle Bells version samba, Mon Beau Sapin version New Orleans, sans oublier la décongélation annuelle des tubes de Mariah Carey!

Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts…

Déambulation prévue vers 11h, 15h et 16h. .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

Strolling through the Christmas market, the vocal ensemble, made up of Laurie, Margot Valentine and Chloé, will perform traditional polyphonic songs from different regions of the world, inspired by winter.

L’événement Les Wilson 5 de Noël Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne