Les Wriggles 30e anniversaire Espace culturel la Traverse Le Bourget-du-Lac jeudi 3 décembre 2026.

Le Bourget-du-Lac

Les Wriggles 30e anniversaire

Espace culturel la Traverse Avenue du Lac de Constance Le Bourget-du-Lac Savoie

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 21:15:00

Date(s) :

2026-12-03

Plongez dans l’univers déjanté des Wriggles, où l’humour absurde et la poésie festive se rencontrent pour une soirée inoubliable !

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Espace culturel la Traverse Avenue du Lac de Constance Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 88 09 99 billetterie.evenements@aixlesbains-rivieradesalpes.com

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English :

Immerse yourself in the crazy world of Les Wriggles, where absurd humor and festive poetry meet for an unforgettable evening!

L’événement Les Wriggles 30e anniversaire Le Bourget-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-09 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes