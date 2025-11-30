LES WRIGGLES – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

LES WRIGGLES – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar dimanche 30 novembre 2025.

COLMAR EXPO S.A PRÉSENTE : LES WRIGGLESLes Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient : ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer.Des titres présentés dans ce spectacle, ils ont tiré un nouvel album studio qui s’intitule Quatre étoiles, en référence au nombre de Wriggles forcément, mais aussi à l’opulence dans laquelle nous vivons sans nous soucier de rien.Retrouvez donc dans “Les Wriggles se mettent en quatre”, les nouveaux titres du quatuor dont « Aimé » poétiquement absurde, « Sboudibou » étonnamment électrique ou « Barbeuc Party » chaleureusement festif ; mais aussi les classiques comme « Poupine et Thierry » ou « La Petite Olive ».

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68