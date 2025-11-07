LES WRIGGLES – LA CABANE Toulouse

LES WRIGGLES Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : LES WRIGGLESLes Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient : ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer.Des titres présentés dans ce spectacle, ils ont tiré un nouvel album studio qui s’intitule Quatre étoiles, en référence au nombre de Wriggles forcément, mais aussi à l’opulence dans laquelle nous vivons sans nous soucier de rien.Retrouvez donc dans “Les Wriggles se mettent en quatre”, les nouveaux titres du quatuor dont « Aimé » poétiquement absurde, « Sboudibou » étonnamment électrique ou « Barbeuc Party » chaleureusement festif ; mais aussi les classiques comme « Poupine et Thierry » ou « La Petite Olive ».« Très grosse fournée de nouvelles chansons qui grattent » Charlie Hebdo« Un humour noir furieusement efficace » Télérama« Au menu, chansons à sketches et grosses farces » Le Figaro MagazinePMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31