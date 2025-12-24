Les Wriggles, Le May-sur-Èvre

Les Wriggles

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

2026-04-10

Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer.

Des titres présentés dans ce spectacle, ils ont tiré un nouvel album studio qui s’intitule Quatre Etoiles, en référence au nombre de Wriggles forcément, mais aussi à l’opulence dans laquelle nous vivons sans nous soucier de rien.

Retrouvez donc dans “Les Wriggles se mettent en quatre”, les nouveaux titres du quatuor dont Aimé poétiquement absurde, Sboudibou étonnamment électrique ou Barbeuc Party chaleureusement festif, mais aussi les classiques comme Poupine et Thierry ou La Petite Olive . .

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com

