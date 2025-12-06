LES WRIGGLES – LE SPLENDID Lille

LES WRIGGLES Début : 2025-12-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient : ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer. Retrouvez en live les nouvelles chansons du dernier album Quatre étoiles , en référence au nombre de Wriggles forcément, mais aussi à l’opulence dans laquelle nous vivons sans nous soucier de rien… Sans oublier les classiques comme Poupine et Thierry ou la petite Olive .

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59