LES WRIGGLES LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse vendredi 7 novembre 2025.

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – 36 EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Les Wriggles nous chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils nous racontent le monde comme ils le voient ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer.

Chansons à sketches et grosses farces sont au menu pour notre plus grand plaisir. 32 .

English :

Les Wriggles sing songs of humor, slices of absolute quest. They tell us about the world as they see it, making us laugh? or grit our teeth? or cry.

German :

Les Wriggles singen uns humorvolle Lieder, die von einer absoluten Suche zeugen. Sie erzählen uns die Welt, wie sie sie sehen: zum Lachen, Zähneknirschen oder Weinen.

Italiano :

I Les Wriggles cantano canzoni di umorismo, fette di ricerca assoluta. Ci raccontano il mondo come lo vedono loro: fanno ridere, rabbrividire o piangere.

Espanol :

Les Wriggles cantan canciones de humor, rebanadas de búsqueda absoluta. Nos hablan del mundo tal y como ellos lo ven: te hace reír… o estremecerte… o llorar.

L’événement LES WRIGGLES Toulouse a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE