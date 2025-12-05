Les yeux clos Rue de l’Estérel Le Mans
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 21:10:00
2025-12-05
Ensemble Offrandes Percussion claviers de Lyon
Réunir dans le même programme le maximalisme du compositeur russe Alexandre Scriabine et le minimalisme du compositeur manceau Martin Moulin, voilà à quoi s’attelleront les Percussions Claviers de Lyon et l’Ensemble Offrandes ces grands amateurs de contraste devant l’Éternel. .
