Les yeux dans les étoiles Bourges

Les yeux dans les étoiles Bourges jeudi 10 juillet 2025.

Les yeux dans les étoiles

Rue J.M. Heurthault de Lammerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10 16:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Cet atelier unique invite les enfants à explorer les archives fascinantes de l’abbé Moreux, un astronome berruyer du début du XXe siècle, connu pour ses travaux pionniers en astronomie et en physique.

Après avoir pris connaissance de ses découvertes et contributions à la science, les jeunes participants se plongent dans une activité créative et éducative la reconstitution d’un mobile mural représentant le système solaire. En découpage et en coloriage, ils reconstituent les planètes et leurs orbites, tout en apprenant des faits étonnants sur chaque planète, comme leurs caractéristiques physiques et leur position dans l’univers. Ce projet mêle apprentissage scientifique et expression artistique, permettant aux enfants de mieux comprendre les principes de l’astronomie tout en s’amusant. Grâce à cet atelier, ils pourront non seulement éveiller leur curiosité pour l’univers, mais aussi développer leurs compétences motrices et créatives. .

Rue J.M. Heurthault de Lammerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

This unique workshop invites children to explore the fascinating archives of Abbé Moreux, a Berruyer astronomer of the early 20th century, known for his pioneering work in astronomy and physics.

German :

Dieser einzigartige Workshop lädt Kinder dazu ein, das faszinierende Archiv von Abbé Moreux zu erkunden, einem Astronomen aus Berruy zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der für seine bahnbrechenden Arbeiten in Astronomie und Physik bekannt war.

Italiano :

Questo laboratorio unico nel suo genere invita i bambini a esplorare gli affascinanti archivi dell’Abbé Moreux, astronomo di Berry dell’inizio del XX secolo, noto per il suo lavoro pionieristico in astronomia e fisica.

Espanol :

Este taller único invita a los niños a explorar los fascinantes archivos del abate Moreux, astrónomo de Berry de principios del siglo XX, famoso por sus trabajos pioneros en astronomía y física.

L’événement Les yeux dans les étoiles Bourges a été mis à jour le 2025-02-02 par OT BOURGES