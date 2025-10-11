Les yeux de Lousanouch Rue Bistour Romans-sur-Isère
Les yeux de Lousanouch Rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 11 octobre 2025.
Les yeux de Lousanouch
Rue Bistour Musée de la chaussure de Romans Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Vidéo mapping Du collectif Étrange miroir
.
Rue Bistour Musée de la chaussure de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 26 32 48 amicaledesarmeniens.romans@gmail.com
English :
Video mapping From the Étrange miroir collective
German :
Videomapping Vom Kollektiv Étrange miroir
Italiano :
Video mapping A cura del collettivo Étrange miroir
Espanol :
Video mapping Por el colectivo Étrange miroir
L’événement Les yeux de Lousanouch Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-31 par Valence Romans Tourisme