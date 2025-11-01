Les Yeux de Taqqi Centre Culturel Baschet Sainte-Geneviève-des-Bois

Les Yeux de Taqqi Mercredi 6 mai 2026, 15h00 Centre Culturel Baschet Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00 – 2026-05-06T15:45:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00 – 2026-05-06T15:45:00

Tuer son ours pour affronter ses peurs…

Manger du chien…

Y laisser quelques plumes aussi…

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir.”

A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland…

Centre Culturel Baschet 1 rue St Exupéry 91240 St MICHEL / ORGE Sainte-Geneviève-des-Bois 91704 Essonne Île-de-France

Compagnie Paname Pilotis – Cédric Revollon Théâtre Marionnettes

Alejandro Guerrero