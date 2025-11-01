Les Yeux de Taqqi La Barbacane Beynes

Les Yeux de Taqqi Samedi 11 avril 2026, 16h30 La Barbacane Yvelines

Sur inscription

Tuer son ours pour affronter ses peurs…

Manger du chien…

Y laisser quelques plumes aussi…

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir.”

A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland…

La Barbacane Place du 8 mai 1945, 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France

Compagnie Paname Pilotis – Cédric Revollon Théâtre Marionnettes

Alejandro Guerrero