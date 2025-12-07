LES YEUX DE TAQQI – Le Safran Brie Comte Robert

LES YEUX DE TAQQI Début : 2025-12-07 à 17:00. Tarif : – euros.

Compagnie Paname PilotisL’histoire de Taqqi, petit Inuit aveugle qui veut voir, veut savoir et veut pouvoir. Inspiré d’une légende inuite, ce spectacle nommé dans la catégorie jeune public aux Molières 2020, mêle marionnettes, ombres chinoises et musique pour raconter le voyage initiatique d’un jeune garçon aveugle sur la banquise.Tout public dès 4 ans / Durée : 45 minAvec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival & compagnies et de la SPEDIDAM.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Safran Avenue Victor Hugo 77170 Brie Comte Robert 77