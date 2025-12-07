Les Yeux de Taqqi Le Safran Brie-Comte-Robert

Les Yeux de Taqqi Dimanche 7 décembre, 15h00, 17h00 Le Safran Seine-et-Marne

Sur inscription

Début : 2025-12-07T15:00:00 – 2025-12-07T15:45:00

Fin : 2025-12-07T17:00:00 – 2025-12-07T17:45:00

Tuer son ours pour affronter ses peurs…

Manger du chien…

Y laisser quelques plumes aussi…

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir.”

A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland…

Le Safran 80 avenue victor Hugo 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France

Compagnie Paname Pilotis – Cédric Revollon Théâtre Marionnettes

