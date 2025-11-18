Les Yeux de Taqqi Salle Jacques Brel Espace V Villepinte

Les Yeux de Taqqi Mercredi 10 décembre, 10h30, 14h30 Salle Jacques Brel Espace V Seine-Saint-Denis

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T10:30:00 – 2025-12-10T11:15:00

Fin : 2025-12-10T14:30:00 – 2025-12-10T15:15:00

Tuer son ours pour affronter ses peurs…

Manger du chien…

Y laisser quelques plumes aussi…

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir.”

A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland…

Salle Jacques Brel Espace V 93420 Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Compagnie Paname Pilotis – Cédric Revollon Théâtre Marionnettes

Alejandro Guerrero