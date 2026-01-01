Les Yeux d’la tête La Vapeur Dijon

Les Yeux d’la tête

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Après le succès des trois premiers concerts solidaires avec Oldelaf (2023), Debout sur le Zinc (2024) et Yves Jamait (2025), La Vapeur et les Restos du Cœur de Côte-d’Or poursuivent leur partenariat. En 2026, c’est le groupe Les Yeux d’la Tête qui vient partager son énergie et sa bonne humeur. Comme toujours, l’intégralité des bénéfices sera reversée aux Restos du Cœur de Côte-d’Or.

Les Yeux d’la tête FR

Les Yeux d’la Tête cultivent un mélange unique de chanson, rock et musiques du monde, porté par une énergie généreuse et communicative. Leur univers est à la fois festif et subtil, entre swing, rythmes dansants et mélodies entêtantes. Les textes, ciselés et empreints d’humour, invitent autant à sourire qu’à réfléchir. En concert, leur musique rassemble, fait danser et chavirer, transformant chaque rendez-vous en un moment de partage et de complicité avec le public. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Yeux d’la tête Dijon a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)