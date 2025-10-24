LES YEUX D’LA TETE – I.BOAT Bordeaux

LES YEUX D’LA TETE Début : 2025-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : LES YEUX D’LA TETEInitialement prévu le 7 novembre 2025 au Blonde Venus à Bordeaux, le concert a été reporté au 10 décembre 2025 à l’IBOAT.Déjà 1000 concerts dans pas moins d’une douzaine de pays et LES YEUX DLA TETE ont encore faim… Plus faim que jamais ! Faim de vous embarquer joyeusement sur leur radeau poético festif… De la chanson ? Du dancefloor ? Beaucoup des deux s’il vous plait et sans modération ! On va se déhancher, chalouper, pogoter, rire, voyager, s’enlacer, s’embrasser… On va tout oublier et ça fait du bien… Des belles paroles sur du bon son, des textes engageants, drôles, poétiques et pleins d’espoir sur une musique ciselée, énergique et chaleureuse. Six musiciens qui vivent sur scène, généreux comme la braise, qui se font plaisir et qui font plaisir. Les voilà de retour pour présenter leur nouvel album !« De vraies bêtes de scène dont l’énergie balaye tout sur son passage ! » Télérama

I.BOAT 1 Bassins à Flot 33000 Bordeaux 33