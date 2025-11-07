LES YEUX D’LA TÊTE – LES YEUX D’LA TETE – BLONDE VENUS Bordeaux

LES YEUX D’LA TÊTE – LES YEUX D’LA TETE Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : LES YEUX D’LA TÊTEPour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes au regret de vous informer que le concert de LES YEUX D’LA TÊTE initialement prévu leVendredi 7 novembre 2025 à 20h00au Blonde Venus à Bordeaux est reporté au :Mercredi 10 décembre 2025 à 20h00à l’IBOAT, BordeauxLes billets achete´s resteront valables pour cette nouvelle date de report sans aucune démarche de votre part.Si vous souhaitez tout de même bénéficier d’un remboursement, merci de contacter votre point de vente avant le 10/11/2025.Déjà 1000 concerts dans pas moins d’une douzaine de pays et LES YEUX DLA TETE ont encore faim… Plus faim que jamais ! Faim de vous embarquer joyeusement sur leur radeau poético festif… De la chanson ? Du dancefloor ? Beaucoup des deux s’il vous plait et sans modération ! On va se déhancher, chalouper, pogoter, rire, voyager, s’enlacer, s’embrasser… On va tout oublier et ça fait du bien… Des belles paroles sur du bon son, des textes engageants, drôles, poétiques et pleins d’espoir sur une musique ciselée, énergique et chaleureuse. Six musiciens qui vivent sur scène, généreux comme la braise, qui se font plaisir et qui font plaisir. Les voilà de retour pour présenter leur nouvel album !« De vraies bêtes de scène dont l’énergie balaye tout sur son passage ! » Télérama

BLONDE VENUS BASSIN A FLOT 1 33300 Bordeaux 33