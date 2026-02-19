Les Yeux Doc : Le Journal d’une femme nwar Médiathèque Françoise Sagan Paris
Les Yeux Doc : Le Journal d’une femme nwar Médiathèque Françoise Sagan Paris mardi 10 mars 2026.
Rose a 29 ans et un projet : quitter la France pour « retourner en Noirie ». Quand Matthieu Bareyre, l’un de ses plus proches amis, lui propose de faire un film avec elle inspiré de son journal intime, ils y voient l’occasion rêvée de régler quelques comptes.
Durée : 104 minutes
La 6° Édition du Prix du Public/ Les Yeux Doc est organisée par ARTE Médiathèque, le BAL, La Cinémathèque française, Documentaire sur grand écran, InMédia technologies, Mediapart et Images documentaires.
Projection du documentaire « Le Journal d’une femme nwar » de Matthieu Bareyre (2023)
Le mardi 10 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Public adultes.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
